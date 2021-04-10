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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرى: التعنت الإثيوبي سبب فشل المفاوضات

السبت 10/أبريل/2021 - 12:42 م
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد
وائل القمحاوى
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أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، أن التعنت الإثيوبي هو السبب في فشل المفاوضات، مشيرا إلى ما أظهرته مصر والسودان من مرونة كبيرة للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

واستعرض وزير الرى، في كلمته خلال افتتاح أعمال تطوير وصيانة نادي الري بالزمالك، حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي، فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبرى للتعامل مع مثل هذه التحديات، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي تهدف لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

جدير بالذكر أن نادي الري يمتد على مساحة ٢٣١٠ أمتار مربعة، ويضم النادي مطعما وكافتيريا و"أكشاك" خدمية، ومنطقة مفتوحة متعددة المناسيب بمساحة ١٧٦٩ مترًا مربعًا، ومنطقة أطفال بمساحة ٢١٠ أمتار مربعة، وممشى خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهد الحفل تكريم الدكتور عبدالعاطى، للفائزين في مسابقة (معلومة، سؤال وجواب)، والتي أقيمت ضمن أنشطة مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه (ستارز) الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يشرف على تنفيذ أنشطته قطاع التخطيط بالوزارة.

كما شهد الحفل أيضًا تكريم عدد من سفراء المياه الشباب، بالإضافة لتكريم أحد الشباب المبدعين، تقديرًا لجهودهم في زيادة وعي مجتمعاتهم بقضايا المياه.

كما تم الإعلان عن المسابقة الإذاعية الرمضانية (السر في بير)، والتي ينظمها المشروع بالتعاون مع إذاعة الشباب والرياضة، وتهدف لزيادة الوعي بقضايا المياه ومواجهة تحديات ندرة المياه التي تواجهها مصر حاليًا، وسوف يتم بث المسابقة يوميًا ما عدا أيام الجمعة على إذاعة الشباب والرياضة (١٠٨ إف إم) الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا، وسيتمكن المشاركون من الإجابة عن سؤال الحلقة من خلال الاتصالات الهاتفية وعلى صفحة المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وزير الرى: التعنت الإثيوبي سبب فشل المفاوضات
وزير الرى: التعنت الإثيوبي سبب فشل المفاوضات
وزير الرى: التعنت الإثيوبي سبب فشل المفاوضات
وزير الرى: التعنت الإثيوبي سبب فشل المفاوضات
وزير الرى: التعنت الإثيوبي سبب فشل المفاوضات
وزير الرى: التعنت الإثيوبي سبب فشل المفاوضات
وزير الرى: التعنت الإثيوبي سبب فشل المفاوضات
وزير الرى: التعنت الإثيوبي سبب فشل المفاوضات

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