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حوادث

«بسبب إدمان الاستروكس».. انتحار عامل هجرته زوجته في الوراق

السبت 10/أبريل/2021 - 11:44 ص
جثة
جثة
ندى حمدي
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أقدم عامل على شنق نفسه بعدما تركت زوجته المنزل مصطحبة أطفالها معها بمنطقة الوراق بالجيزة ورفضت الرجوع إليه.

وشرحت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الزوجين والخلافات مستمرة بينهما على تناوله للمواد المخدرة "الاستروكس" دون مراعاة وتربية أطفاله قررت الزوجة في المشاجرة الأخيرة بينهما ترك المنزل والذهاب لمنزل أسرتها برفقة أطفالها.

ظل الزوج صاحب الـ 47 عامًا، داخل مسكنه بمفرده يتعاطى المواد المخدرة "الاستروكس" حاول بعض الأقارب التدخل لتهدئة الأمور بينه وبين زوجته لرجوعها وأطفالها للمنزل وإنهاء الخلافات بينهما لتربية الأطفال، لكن أصرت الزوجة على عدم الرجوع بعد أن وجدت منه عدم تركه للمخدرات.

بعدما عرف الزوج بقرار زوجته هدد بالإنتحار، ثم قرر التخلص من حياته عن طريق شنق نفسه، ويوم الواقعة وأثناء تواجده بمفرده، أحضر حبلًا وشنق نفسه في جنش المروحة بصالة الشقة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رجل داخل شقته بنطاق القسم، وتوصلت التحريات إلى أن الحادث إنتحار ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة، فالزوج أقدم على الإنتحار بعد رفض زوجته الرجوع إليه مرة أخرى فأنهي حياته بشنق نفسه.

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