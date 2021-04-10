3 وفيات و1206 إصابات بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تسجيل ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، «كوفيد- 19» ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 551 حالة إضافة إلى تسجيل 1206 إصابات جديدة.وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الإصابات الجديدة بينها 383 تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 768 حالة لمخالطي المصابين و55 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 142741 حتى الآن بعد تسجيل 830 حالة.