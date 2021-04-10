بتخفيضات 30%.. محافظ القليوبية يفتتح 4 معارض أهلا رمضان

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية اليوم، 4 معارض «أهلا رمضان» بمدن بنها وطوخ والقناطر وقليوب، بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية، والتي تقدم السلع الغذائية والاستهلاكية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن الأسواق المحلية والتي تتراوح من 15 إلى 30٪وأكد الهجان توافر كافة السلع الأساسية بالإضافة إلى تحديد 14 سلعة أساسية من خلال معارض المحافظة إضافة إلى كافة المنافذ للمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة في نطاق المحافظة.وأضاف أن المعارض يتم فيها توفير جميع متطلبات المستهلكين من خلال عرض لحوم وسلع غذائية ورمضانية بأسعار المصنع من خلال عرض شركات التصنيع.وأشار إلى أنه جار تكثيف الحملات للمرور على المحلات للتأكد من صلاحية السلع الرمضانية في الأسواق والمحلات، وبيان السلع منتهية الصلاحية المخزنة من العام الماضيوأوضح أن المحافظة قامت بالتنسيق مع الغرفة التجارية لإنشاء 5 معارض أهلا رمضان بقليوب وشبرا الخيمة وبنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية، تم افتتاحها جميعا، بالإضافة إلى وجود 89 مجمع استهلاكى بمدن ومراكز المحافظة، و91 منفذا متحركا، و148 منفذا ثابتا.وأكد خلال الافتتاح أن المعروض من السلع أكثر من المطلوب فى الأسواق، مشيرا إلى أن جميع المنافذ والمعارض تتسابق على التخفيضات مما حقق استقرار كيير فى الأسعار وهو ما منح فرصة كبيرة للمواطنين للمفاضلة بين أسعار المنتجات لشراء احتياجاتهم الأساسية لاستقبال الشهر الكريم.وقال الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إن الغرفة رفعت درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان بالمشاركة في معارض أهلا رمضان التي تنظمها الغرفة ومجالس المدن بأنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه الاتفاق مع عدد من المحلات التجارية والمولات الكبرى بمختلف المدن والقرى لتقديم منتجات رمضان بنفس بنسبة خصم معارض «أهلا رمضان» كما يتم التنسيق مع بعض المبادرات الشبابية لتوفير سيارات متنقلة بالسلع الغذائية لمختلف القرى الأكثر احتياجا.