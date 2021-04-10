أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد ذروة انخفاضه.وأضاف شاهين، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن درجة الحرارة تصل العظمى في القاهرة 21 درجة، ويسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين.وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة 20%، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتصل سرعة الرياح 8070 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 6 أمتار.ويشهد الطقس حتى الخميس المقبل نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وطالبت هيئة الأرصاد باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، واضطراب الملاحة البحرية.