رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

السبت 10/أبريل/2021 - 11:47 ص
طقس الأسبوع
طقس الأسبوع
إيمان ماهر
طباعة
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد ذروة انخفاضه.

وأضاف شاهين، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن درجة الحرارة تصل العظمى في القاهرة 21 درجة، ويسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة 20%، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتصل سرعة الرياح 8070 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 6 أمتار.

ويشهد الطقس حتى الخميس المقبل نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وطالبت هيئة الأرصاد باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، واضطراب الملاحة البحرية.

موضوعات متعلقة

السعودية.. إعدام 3 جنود بتهمة الخيانة العظمى

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان فى احتفال رسمى وشعبى الأحد


الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يلتقي أعضاء البرلمان لحل المشكلات ودعم مشروعات التنمية

image description

انهيار منزل قديم وجزء من آخر غرب أسيوط دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى