الاتحادان الإفريقي والأوروبي يؤكدان على الشراكة لتعزيز الأمن والسلام

أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، محادثات مع مبعوث الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو.وأوضح موسى محمد أنه تطرق خلال المحادثات إلى القضايا الإقليمية، مشددًا على ضرورة التشاور بين الاتحادين كعنصر حيوي للشراكة الاستراتيجية والالتزام المشترك لتعزيز السلام والأمن في المنطقة.