رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف يستعد قصر باكنجهام لتشييع جنازة الأمير فيليب؟

السبت 10/أبريل/2021 - 10:50 م
جنازة الأمير فيليب
جنازة الأمير فيليب
سارة ساويرس
طباعة
اتجهت كافة الأنظار فى العالم إلى قصر باكنجهام فى المملكة المتحدة، منذ أمس، حينما أعلن خبر وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في قلعة وندسور عن عمر يناهز 99 عاما، حتى انهالت عليه برقيات التعازي من مختلف دول العالم.

ـ كيف تستعد بريطانيا لتشييع جثمانه؟

تستعد المملكة المتحدة، لتشييع جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، حيث أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم تنكيس الأعلام البريطانية والمحلية على جميع المباني الحكومية حتى الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش في اليوم التالي للجنازة، كما من النقرر تنكيس الأعلام أيضا على كافة المباني الملكية.

كما من المقرر إطلاق عدة طلقات تحية في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت لتكريم الدوق، وستطلق 41 طلقة في مواقع محددة في شتى أرجاء بريطانيا وفي جبل طارق على مدى 40 دقيقة، كما أن سفن البحرية الملكية ستقدم التحية له، تكريما للدوق الذي خدم كضابط بحري خلال الحرب العالمية الثانية.

ـ مراسم خاصة فى ظل كورونا

لن تشهد بريطانيا الحشود الهائلة، التى ترافق المراسم الملكية عادة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، فقد طُلب من الجماهير متابعة مراسم جناز الأمير فيليب، من المنزل أو عبر الإنترنت أو على التلفزيون.

ـ توقف الحملات الانتخابية

أيضا من مراسم تكريم الراحل الأمير فيليب وحدادا عليه، أوقفت الأحزاب السياسية الرئيسية في إنجلترا واسكتلندا وويلز حملتها الانتخابية لانتخابات الشهر المقبل، كما أنه من المقرر أن بعقد مجلس العموم جلسة يوم الإثنين حتى يتسنى للنواب تكريم الدوق الراحل.

ـ تبرعا خيريا بدلا من وضع الزهور

وتماشيًا مع نصائح الصحة العامة، لن يقدم جمهور المملكة المتحدة تعازيه فى رحيل الملك فيليب، حيث طلبت العائلة المالكة، عبر موقعها على الانترنت، عدم وضع باقات الزهور بالقرب من مقار الإقامة الملكية، والتفكير في تقديم تبرع لجمعية خيرية بدلًا من وضع زهور في ذكرى الدوق.

أيضا يخصص موقع العائلة الملكية على الإنترنت كتاب للتعازي يمكن للجمهور أن يكتبوا فيه رثائهم وتعازيهم في الأمير الراحل، وعلى الرغم من ذلك، بدأ الناس في ترك الزهور والبطاقات خارج القصر وفي قلعة وندسور، على الرغم من طلبات عدم تواجد الجمهور لتقديم التعازي.

ـ وصية الأمير فيليب عن جنازته

أوصى الأمير فيليب، قبل رحيله، أن تقام جنازته بأقل قدر من الضجة ولن يسجى الجثمان حتى يلقي المعزون النظرة الأخيرة، كما وسيبقى الجثمان في قلعة وندسور حتى وقت تشييع الجنازة.

ـ من سيحضر جنازة الأمير فيليب؟

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، من المتوقع نقل نعش الأمير فيليب يوم الجنازة مسافة قصيرة إلى كنيسة القديس جورج لإقامة قداس، على أن يتم اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، حيث أنه سيتم السماح ل 30 شخصًا فقط بالحضور مع مراعاة التباعد الاجتماعي، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الضيوف المدعوين أو أفراد الأسرة، ولكن من المتوقع أن يحضر الجنازة الأمير هاري والأمير وليام وعدد من أفراد العائلة الملكية.

موضوعات متعلقة

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

الباز: نحن دعاة سلام ولا نجور على حق أحد ولكن الحرب واردة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب


الصور

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

الباز: نحن دعاة سلام ولا نجور على حق أحد ولكن الحرب واردة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

مصر ترفض مقترحاً إثيوبياً بمشاركة بيانات سد «النهضة» دون اتفاق ملزم

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

أيام زمان

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

«العمارة وطبيخ الصعايدة».. إصداران جديدان للدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط يحتفل بيوم اليتيم

قصور الثقافة تحتفى بيوم اليتيم بالوادى الجديد

في ذكرى رحيله.. نساء في حياة جبران خليل جبران