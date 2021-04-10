كيف يستعد قصر باكنجهام لتشييع جنازة الأمير فيليب؟

ـ كيف تستعد بريطانيا لتشييع جثمانه؟

ـ مراسم خاصة فى ظل كورونا

ـ توقف الحملات الانتخابية

ـ تبرعا خيريا بدلا من وضع الزهور

ـ وصية الأمير فيليب عن جنازته

ـ من سيحضر جنازة الأمير فيليب؟

اتجهت كافة الأنظار فى العالم إلى قصر باكنجهام فى المملكة المتحدة، منذ أمس، حينما أعلن خبر وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في قلعة وندسور عن عمر يناهز 99 عاما، حتى انهالت عليه برقيات التعازي من مختلف دول العالم.تستعد المملكة المتحدة، لتشييع جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، حيث أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم تنكيس الأعلام البريطانية والمحلية على جميع المباني الحكومية حتى الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش في اليوم التالي للجنازة، كما من النقرر تنكيس الأعلام أيضا على كافة المباني الملكية.كما من المقرر إطلاق عدة طلقات تحية في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت لتكريم الدوق، وستطلق 41 طلقة في مواقع محددة في شتى أرجاء بريطانيا وفي جبل طارق على مدى 40 دقيقة، كما أن سفن البحرية الملكية ستقدم التحية له، تكريما للدوق الذي خدم كضابط بحري خلال الحرب العالمية الثانية.لن تشهد بريطانيا الحشود الهائلة، التى ترافق المراسم الملكية عادة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، فقد طُلب من الجماهير متابعة مراسم جناز الأمير فيليب، من المنزل أو عبر الإنترنت أو على التلفزيون.أيضا من مراسم تكريم الراحل الأمير فيليب وحدادا عليه، أوقفت الأحزاب السياسية الرئيسية في إنجلترا واسكتلندا وويلز حملتها الانتخابية لانتخابات الشهر المقبل، كما أنه من المقرر أن بعقد مجلس العموم جلسة يوم الإثنين حتى يتسنى للنواب تكريم الدوق الراحل.وتماشيًا مع نصائح الصحة العامة، لن يقدم جمهور المملكة المتحدة تعازيه فى رحيل الملك فيليب، حيث طلبت العائلة المالكة، عبر موقعها على الانترنت، عدم وضع باقات الزهور بالقرب من مقار الإقامة الملكية، والتفكير في تقديم تبرع لجمعية خيرية بدلًا من وضع زهور في ذكرى الدوق.أيضا يخصص موقع العائلة الملكية على الإنترنت كتاب للتعازي يمكن للجمهور أن يكتبوا فيه رثائهم وتعازيهم في الأمير الراحل، وعلى الرغم من ذلك، بدأ الناس في ترك الزهور والبطاقات خارج القصر وفي قلعة وندسور، على الرغم من طلبات عدم تواجد الجمهور لتقديم التعازي.أوصى الأمير فيليب، قبل رحيله، أن تقام جنازته بأقل قدر من الضجة ولن يسجى الجثمان حتى يلقي المعزون النظرة الأخيرة، كما وسيبقى الجثمان في قلعة وندسور حتى وقت تشييع الجنازة.وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، من المتوقع نقل نعش الأمير فيليب يوم الجنازة مسافة قصيرة إلى كنيسة القديس جورج لإقامة قداس، على أن يتم اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، حيث أنه سيتم السماح ل 30 شخصًا فقط بالحضور مع مراعاة التباعد الاجتماعي، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الضيوف المدعوين أو أفراد الأسرة، ولكن من المتوقع أن يحضر الجنازة الأمير هاري والأمير وليام وعدد من أفراد العائلة الملكية.