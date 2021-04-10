«الري» تزيل 234  تعديًا على النيل بالمحافظات

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذ قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري ممثلًا في الإدارات العامة، السبت، حملات إزالة موسعة للمخالفات بعدة محافظات، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، تضمنت إزالة 234 حالة تعدٍ في المحافظات، تضمنت تنفيذ 88 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للري، و155 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل، في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.