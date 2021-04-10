رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الرئيس السيسي: قضايا عدة تجمع مصر وتونس منها مكافحة التدخلات الخارجية

عالم

مخاوف عدة من التطبيق.. «كلوب هاوس» في مرمى نيران الغضب الأمريكي

السبت 10/أبريل/2021 - 11:38 ص
كلوب هاوس
كلوب هاوس
مروة عنبر
طباعة
لا يزال تطبيق كلوب هاوس قيد التجربة وفي نفس الوقت غامضا لكثيرين، لكن جهات عدة، تخشى أثره على أنظمتها السياسية وتوازناتها الاجتماعية، وكان أحدثها بيان للجنة تتبع الحزب الجمهوري داخل الكونجرس الأمريكي حذرت فيه من نشر دعاية وأكاذيب.

- كلوب هاوس في مرمى نيران الغضب الأمريكي
تصاعدت موجة غضب بين أعضاء الكونجرس الأمريكي بسبب تطبيق كلوب هاوس الجديد، وخاصة مع وجود حساب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ينشر عليه دعاية وأكاذيب بحسبما أكدت أكبر لجان الكونجرس (RSC).

وأصدرت لجنة (RSC) الجمهورية رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس التنفيذي لتطبيق "كلوب هاوس" بسبب مخاوف من أن يتحول إلى منصة تفتح المجال للإرهابيين.

ونشر ظريف في تطبيق "كلوب هاوس" في 31 مارس للدفاع عن الاتفاقية الجديدة بين إيران والصين مع آلاف الأشخاص، وفقا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

من جانبه قال النائب الجمهوري جو ويلسون، رئيس لجنة العمل للأمن القومي والشؤون الخارجية في اللجنة، وأحد الموقعين على الرسالة في بيان: "لم يتوقف النظام الإيراني أبدا عن ترديد الهتاف الموت لأمريكا، وهم يقصدون ذلك.. إن هذا النظام قتل أكثر من 500 من أفراد الخدمة الأمريكية في العراق من خلال دعمه للميليشيات الإرهابية واستخدام العبوات الناسفة".

وأضاف ويلسون، لماذا يسمح كلوب هاوس لوزير خارجية النظام الإرهابي الإيراني وهو شخص خاضع للعقوبات الأمريكية، أن يكون لديه حساب ويستضيف حديثًا ينشر فيه الدعاية والأكاذيب لآلاف الأشخاص؟ وتابع "يجب تحديث قانون العقوبات الأمريكي لإزالة الحماية الخاصة لشركات التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية التي تقدم هذه الخدمات للإرهابيين".

وقالت اللجنة في رسالتها إلى أن "كلوب هاوس كانت بمثابة منصة لظريف لنشر دعاية النظام لآلاف الأشخاص.. ظريف هو مسؤول كبير في إيران، وهي الدولة الراعية للإرهاب في العالم، وله شعارات من بينها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، وهو مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد شعبه. بالإضافة إلى شعوب منطقة الشرق الأوسط وبالتالي فإن السيد ظريف، الذي يمتلك حسابًا في كلوب هاوس، مُعاقب أيضًا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13876 لكونه جزءًا من شبكة رعاية المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي".

- الكثير من العيوب الأمنية والثغرات..
ولم تكن تحذيرات لجنة الكونجرس الأمريكي هي الأولى، حيث إن التطبيق لا يزال قيد التجربة وغامضا لكثيرين، لكن جهات عدة، تخشى أثره على أنظمتها السياسية وتوازناتها الاجتماعية، وسعت بعض الأنظمة والحكومات لحظره، كما فعلت الصين، والبعض الاخر دعا لفرض قيود ورقابة عليه.

ونظرا لحداثة التطبيق، ظهرت الكثير من العيوب الأمنية والثغرات التي ما تزال تظهر تباعا، حيث نشر العديد من خبراء الأمن الرقمي الكثير من التنبيهات حول التطبيق لا يضمن خصوصية المستخدم.

وأفاد باحثون في مرصد ستانفورد للإنترنت في فبراير الماضي بأن معرفات المستخدم وغرف الدردشة تُرسل إلى الخوادم بنص عادي، كما جاء في التقرير نفسه أن شركة Agora التي لديها فروع في الكثير من دول العالم ومن بينها الصين التي تعتبر المزود الرئيسي للخوادم التي تشغل التطبيق لديها إمكانية الوصول إلى ملفات الصوت الخام للمستخدمين، ولكن ذلك لم يؤكد بعد.

- تسريب سجلات المحادثات
كما ظهرت تقارير تم تأكيدها من مطوري التطبيق عن تسريب سجلات المحادثات في تويتر، حيث ظهر أن هناك مستخدما تمكن من بث محتوى إحدى غرف الدردشة التابعة لكلوب هاوس عبر حسابه في تويتر، ومع أن مطوري التطبيق لم يعلقوا على الحادث بالتفصيل، لكنهم ذكروا أن هذه الحادثة هو انتهاك لسياسة الخصوصية وليس اختراقا مع تأكيدهم على اتخاذ إجراءات وقائية لمنع هذا الأمر من الحدوث مرة أخرى.

موضوعات متعلقة

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت

تونس: زيارة قيس سعيد لمصر تهدف إلى ربط جسور التواصل

شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد شرايين المخ

كورونا عالميا: 135.3 مليون إصابة ومليونين و929 ألف وفاة


الصور

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

ضبط 486 بطاقة تموينية بحوزة مخابز وتحرير 345 مخالفة بأسيوط

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى