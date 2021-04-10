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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بعد إصابة نجل عمرو عبد الجليل.. 9 معلومات عن التهاب العصب المخي التاسع

السبت 10/أبريل/2021 - 11:36 ص
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
إيمان ماهر
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كشف الفنان عمرو عبد الجليل، أن ابنه عبدالجليل سوف يجري عملية جراحية في العصب المخي التاسع بعد التشخيص الدقيق للمرض، الذى أصابه منذ من 4 سنوات ونصف.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول هذا المرض:

- العصب المخي التاسع أو العصب البلعومي اللساني، هو عصب مختلط مسؤول عن نقل المعلومات الواردة الحسية والصادرة الحركية، ويغادر جذع الدماغ من جانبي النخاع المستطيل العلوية بشكل أمامي (أقرب إلى الأنف) بالنسبة للعصب المبهم.

- ويبدأ أعراض ألم العصب اللساني البلعومي من النوبات القصيرة، وتحدث بشكل متقطع، ولكنها تسبب ألمًا مبرحًا.
- وقد يُحرِّض فعل محدد النوباتَ، مثل المضغ أو البلع أو الكلام أو التثاؤب أو السعال أو العطاس.
- يبدأ الألم عادةً في الجزء الخلفي من اللسان أو الحلق؛ وفي بعض الأحيان ينتقل الألم إلى الأذن أو المنطقة في الجزء الخلفي من الفك.
- وقد يستمر لفترة تتراوح بين ثوان عديدة إلى بضع دقائق، ويُؤثِّر عادةً في جانب واحد من الحلق واللسان فقط.
- وكشف عدد من العلماء أن السبب غير معروف بالإصابة بالعصب المخي التاسع، ولكن في بعض الأحيان يكون السبب موضعا غير طبيعي لشريان يضغط على العصب اللساني البلعومي
- يمكن أن يؤدي تلف العصب البلعومي اللساني إلى فقدان الإحساس بالتذوق في الثلث الخلفي من اللسان وضعف البلع.
- عندما ينجم الألم عن شريان في موضع غير طبيعي يضغط على العصب القحفي.
- يمكن تخفيف الألم عن طريق إجراء جراحي يُسمى إزالة الضغط الوعائي.

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