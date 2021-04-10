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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

رفض أهله زواجه من حبيبته.. تشريح جثة شاب انتحر شنقًًا فى الوراق

السبت 10/أبريل/2021 - 11:49 ص
انتحار شاب شنقًا
انتحار شاب شنقًا
ندى حمدي
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طلبت نيابة الوراق انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب عثر عليه مشنوقًا في مدخل عقار سكنه بالوراق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتواصل النيابة الاستماع لأقوال شهود العيان وأسرة الشاب المتوفى، حيث أكدوا عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل العقار مسكنه بالوراق، وتوصلت التحريات إلى أن الشاب كان تربطه علاقة عاطفية بفتاة، ويرغب في الزواج منها، ولدى إخبار أسرته للتقدم لخطبتها رفضوا.

وكشفت التحريات عن أن الشاب انتظر مغادرة والده المنزل يوم الواقعة، وانتحر عن طريق شنق نفسه في مدخل العقار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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