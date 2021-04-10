طلب إحاطة برلمانى لوزيرة الصحة: كورونا يتفشى بشكل كبير فى سوهاج

طالب النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة التحرك لمواجهة ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا على مستوى محافظة سوهاج.وقال قورة، في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة والسكان، أن هناك نقصًا كبيرًا بعدد الأسرة بمستشفيات سوهاج لاستيعاب مصابي فيروس كورونا، وهناك نقص حاد في أسطوانات الأكسجين والأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج.وطلب النائب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الوزيرة للاجتماع للرد على تساؤلاته خاصة فيما يتعلق بتوفير المستلزمات وأنابيب الأكسجين وأسرة العناية المركزة بالمستشفيات والأدوية الخاصة بعلاج مرضى فيروس كورونا بمختلف المدن والمراكز والأحياء بمحافظة سوهاج.