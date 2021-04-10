برلمانى يطالب بإنشاء مكتب للشهر العقارى مكان مبنى الحزب الوطنى بالقلعة

تقدم النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل طالب فيه إنشاء مكتب للشهر العقارى على أرض المبنى القديم للحزب الوطنى المنحل الذى يقع خلف القلعة وبجوار موقف أتوبيسات النقل العام بالقلعة، مشيرًا إلى أن هذا المبنى تهالك وتحول إلى خرابة ومأوى للكلاب الضالة.وأكد النائب سيد حنفى طه أهمية استغلال هذه الارض التى لم تستغل منذ أكثر من عشر سنوات وأصبح المبنى متهالك ولا قيمة له ولابد من هدمه بالكامل وإنشاء مبنى جديد ليكون مكتبًا للشهر العقارى لخدمة أهالى وجماهير منطقة القلعة والخليفة والسيدة عائشة، مناشدا رئيس مجلس النواب إحالة هذا الاقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى مع توجيه الدعوة لوزير العدل لحضور اجتماع اللجنة للرد على اقتراحه.