3139 إصابة بفيروس كورونا في النمسا

أعلنت النمسا، اليوم السبت، تسجيل 3139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، «كوفيد- 19»، ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 574755 ألف حالة.وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه تعافى من الفيروس حتى الآن أكثر من 530 ألف مصاب، في حين وصل عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس إلى 9662 حالة.وبدأت النمسا في مطلع أبريل الجاري إجراءات الإغلاق الشامل، وهو الرابع منذ مارس 2020، حيث تم تشديد قيود الاتصال والخروج إضافة إلى فرض حظر التجول وإغلاق جميع المؤسسات التجارية غير الضرورية والمدارس، إضافة إلى إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة المزدحمة.