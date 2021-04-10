تجديد حبس نجار سرق محل مصوغات ذهبية فى المعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس نجار سرق كمية من المشغولات الذهبية من داخل أحد المحال بالمعصرة.تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا، من صاحب محل للمشغولات الذهبية بدائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل ملكه.بالانتقال والفحص تبين وجود فتحة بالحائط الجانبى للمحل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (نجار - مقيم بدائرة القسم، وأصل بلدته طما بمحافظة سوهاج).عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته حقيبة من القماش بداخلها الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "النقب" باستخدام الأدوات المضبوطة، حيث تمكن من دخول المحل عقب إحداث الفتحة المُشار إليها بالحائط الجانبى المؤدى للمحل، وسرقة المصوغات الذهبية.وتم بإرشاده ضبط كمية من المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه.كما أرشد عن باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميليه سيئي النية، اثنين من أصحاب محال المشغولات الذهبية بسوهاج.وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.