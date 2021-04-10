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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرا الزراعة والدولة للإنتاج الحربى يفتتحان مجمع ألبان أبوقرقاص

السبت 10/أبريل/2021 - 11:29 ص
وزيرا الزراعة والدولة
وزيرا الزراعة والدولة للإنتاج الحربى
المنيا ـ على حسين
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افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، مجمع ألبان أبو قرقاص بالإدارة الزراعية.

يأتي الافتتاح ضمن المبادرة الرئاسية، لتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتصل الطاقة الاستيعابية لمركز تجميع الألبان النموذجى بأبوقرقاص 10 طن لبن يوميا ومن المقرر مضاعفاتها إلى 20 طنا والمركز مزود بمنظومة شيلر تبريد سريع بقدرة 5 طن الساعة ومزود بعدد 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 طن لبن ووحدة غسيل C I B لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ووحدة غلاية تعمل بالسولار المياه الساخنة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة لاستلام اللبن ووحدة استقبال الألبان مزودة بميزان حساس ديجيتال لمعرفة وزن كميات اللبن الموردة للمركز ومولد كهرباء ديزل بالسولار انتاج مصانع الإنتاج الحربي بقدرة 150ك وات احتياطى ومبادل حراري لتبادل اللبن المورد مع الماء البارد وتانك استالس مملوء بمادة الايثلين جليكون للمساعدة في خفض درجة حرارة اللبن المورد بسرعة وغرفة تعقيم وتغيير الملابس خاصة بالعاملين بالمركز ووحدة محاسبة خاصه مزودة بجهاز حاسب الى لمعرفة حسابات المركز وإدارة المشروع وتصل التكلفة الإجمالية للمركز من 5 إلى 6 ملايين جنيه تقريبا.
وزيرا الزراعة والدولة للإنتاج الحربى يفتتحان مجمع ألبان أبوقرقاص
وزيرا الزراعة والدولة للإنتاج الحربى يفتتحان مجمع ألبان أبوقرقاص
وزيرا الزراعة والدولة للإنتاج الحربى يفتتحان مجمع ألبان أبوقرقاص
وزيرا الزراعة والدولة للإنتاج الحربى يفتتحان مجمع ألبان أبوقرقاص
وزيرا الزراعة والدولة للإنتاج الحربى يفتتحان مجمع ألبان أبوقرقاص
وزيرا الزراعة والدولة للإنتاج الحربى يفتتحان مجمع ألبان أبوقرقاص
وزيرا الزراعة والدولة للإنتاج الحربى يفتتحان مجمع ألبان أبوقرقاص
وزيرا الزراعة والدولة للإنتاج الحربى يفتتحان مجمع ألبان أبوقرقاص
وزيرا الزراعة والدولة للإنتاج الحربى يفتتحان مجمع ألبان أبوقرقاص
وزيرا الزراعة والدولة للإنتاج الحربى يفتتحان مجمع ألبان أبوقرقاص

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