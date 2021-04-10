الصين توافق على بدء التجارب السريرية لثالث لقاح مضاد لكورونا من «سينوفارم»

أعلنت شركة سينوفارم أن بكين وافقت على بدء التجارب السريرية لثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا من الشركة.ويأتي الضوء الأخضر لبدء التجارب بعدما جرى إقرار لقاحين خاملين من سينوفارم، تم استخدامهما على نطاق واسع في الداخل، وفي دول نامية، حسبما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.واللقاح الثالث هو لقاح أعيد تركيبه، ويشمل أجزاء من بروتين سبايك (سنبلي) لتحفيز استجابة المناعة، بحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للشركة على موقع "وي تشات" اليوم السبت.