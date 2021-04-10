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عالم

أمريكا تراقب عن كثب تحركات الصين العسكرية المتزايدة في مضيق تايوان

السبت 10/أبريل/2021 - 11:54 ص
جين ساكي
جين ساكي
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة في مضيق تايوان، وتعتبر خطوات الصين الأخيرة "قد تزعزع الاستقرار".

وقالت ساكي، في تصريح للصحفيين، وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت: "لقد عبرنا بوضوح عن مخاوفنا وقلقنا سرّا وعلنا.. مخاوفنا المتزايدة بشأن عدائية الصين حيال تايوان".

ولدى سؤالها عن قلق واشنطن من احتمال غزو صيني للجزيرة، أضافت ساكي: "لقد شهدنا تزايدا مقلقا في الأنشطة العسكرية الصينية في مضيق تايوان، وهو أمر نعتقد أنه قد يزعزع الاستقرار".

وتابعت قائلة: "لذلك نحن نراقب الأوضاع عن كثب. ولكن لا يمكنني التنبؤ، وبالطبع ستتولى وزارة الدفاع الأمريكية وغيرها من الجهات المعنية زمام المبادرة في إجراء التقييمات حول هذا الشأن.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة مع الصين، موضحة أن علاقاتهما تقوم على المنافسة الشديدة.

وتشكو تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها من طلعات متكررة تنفذها الطائرات الصينية بالقرب من الجزيرة.

وأفادت وزارة الدفاع في تايوان بأن 11 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بتايوان، أمس الجمعة، وبينها ثماني مقاتلات حربية.

وألقت الصين، أمس الأول، بمسئولية نشوب توتر بشأن تايوان على الولايات المتحدة، بعد أن أبحرت سفينة حربية أمريكية قرب الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

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