ضبط 486 بطاقة تموينية بحوزة مخابز وتحرير 345 مخالفة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الاسواق استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.وأضاف الى ان الحملات على المخابز والأسواق خلال الأيام الماضية أسفرت عن ضبط 345 مخالفة تموينية متنوعة فضلا عن تجميع 486 بطاقة تموينية لدى أصحاب المخابز وذلك بهدف التربح غير المشروع.وشدد على تكثيف الحملات الرقابية وحظر تجميع بطاقات التموين الذكية من قبل المنشأت التموينية التي تتعامل بهذه البطاقات لصرف السلع التموينية للمواطنين على أن يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها طبقا للتعليمات المنظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أن الحملات المكثفة التي شنتها مديرية التموين على المخابز والأسواق بدائرة المحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية أسفرت عن ضبط عدد 486 بطاقة تموينية لدى أصحاب المخابز البلدية بمركز ديروط بغرض تجميعها للتربح غير المشروع مشددا علي عدم ترك البطاقة لدي المخبز أو البدال لأنه سيتم تسجيلها على الكمبيوتر وتسمى بطاقة سوداء وفى حال ضبطها مرة أخرى ستلغي فورًا لعدم حاجة صاحبها إليها، فضلا عن ضبط 345 مخالفة تموينية وتنوعت المحاضر ما بين محضر نقص وزن وتحرير مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتصرف في الرصيد الاستراتيجي وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الإعلان عن سعر الرغيف ووزنه وعدم الاحتفاظ بميزان حساس وغلق بدون تصريح وإدارة منشأة بدون ترخيص وبيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، مشيرًا إلى استمرار الحملات وتكثيفها علي المخابز البلدية والمحال التموينية بصورة مفاجئة تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ أسيوط لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية جمهور المستهليكن من الغش التجاري.