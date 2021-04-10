غدا.. حفل تنصيب اتحاد طلاب جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة ينظم غدا الأحد الموافق ١١ أبريل، حفل تنصيب اتحاد طلاب الجامعة للعام الأكاديمى ٢٠٢٠_٢٠٢١، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى فى تمام الثانية ظهرا وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.يأتى الحفل برعاية الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وبتنظيم.وأكد الدكتور أحمد زكى أن الجامعة تولى اهتمام كبير للأنشطة الطلابية وتسعى إلى أن توفر لها جميع الإمكانيات المتاحة، مشيدا بدور عمداء ووكلاء الكليات ومنسقو الأنشطة الطلابية بالكليات فى دعم الأنشطة الطلابية بالجامعة، كما هنأ زكى الطلاب بالتنصيب وحثهم على بذل المزيد من الجهد متمنيا لهم النجاح والتفوق فى جميع المجالات للارتقاء بالجامعة.وتابع الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اتحاد طلاب الجامعة سيسعى جاهدا خلال الفترة المقبلة على إعلاء إسم الجامعة بين الجامعات المصرية مقدما لهم كل الدعم ومؤكدا على دور الاتحادات الطلابية كحلقة وصل بين طلاب الجامعة وإدارتها.ينظم الاحتفال الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة.