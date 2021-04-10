حجازي: لجنة خماسية بالمدرسة تصحح الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الامتحان التكميلي الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الاعدادى غدًا الأحد، يتم داخل المدارس ولكن بدون درجات وبدون كنترولات، وسيحصل فيه الطلاب على اجتياز وعدم اجتياز.ولفت نائب الوزير لشؤون المعلمين، خلال تصريحات صحفية له، إلى أن تصحيح الامتحان التكميلي لطلاب الصف الثالث الاعدادي، يتم وفقا للجنة خماسية تشكل من قبل معلمي كل مدرسة على حدا.يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الصف الثالث الإعدادي، طبقا لما أعلن وفقا للكتاب الدوري المعتمد، والذي ينص على أن يعقد امتحان تكميلي للطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول في الحالات التالية:- إذا تغيب عن امتحان الفصل الدراسي الأول.- إذا لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول.- إذا حصل على نسبة 50% فأكثر في الورقة الامتحانية التي أدى فيها الامتحان في الفصل الدراسي الأول ولم يحصل على 25% فأكثر في مادة.- يُعقد امتحان مادة التربية الدينية طبقًا لجدول كل مديرية تعليمية على حدى.مواعيد الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية:- يُعقد امتحان مادتي اللغة العربية والرياضيات يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 في مواعيد مختلفة.- يُعقد امتحان مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2021في مواعيد مختلفة.