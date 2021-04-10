إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

قاد المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط، تحت إشراف روضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى، والمهندس محمد الدالي مدير عام إدارة البيئة بديوان عام محافظة دمياط.تمكنت الحملة من إزالة ٣ مكامير للفحم بالسنانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.