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حوادث

إحالة 3 متهمين بتمزيق جارهم في الطريق العام بحلوان للجنايات

السبت 10/أبريل/2021 - 11:22 ص
متهمين
متهمين
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، إحالة 3 متهمين شروع في قتل جارهم عقب الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء إلى محكمة الجنايات بسبب خلافات الجيرة.

وردت إشارة للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من مستشفى القصر العيني، مفادها استقبال المدعو "حسن مزيكا"، مقيم بمساكن المثلث، مصاب بعدة جروح وطعنات نافذة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة مع جيرانه بالطابق الثالث، قام على إثرها 3 أشخاص من بينهم شقيقين، هم "ناصر. ر"، وشقيقه "منشاوي"، وقريب لهما يدعى "أحمد. ح"، بالتربص به حال سيره بالشارع بنطاق محل سكنه وطعنوه عدة طعنات بأسلحة بيضاء.

فيما قام المتهم الأول بإصابة نفسه بجرح نافذ وسارع بتحرير محضر كيدي ضد الضحية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين سالفي الذكر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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