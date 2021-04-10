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محافظ أسيوط يلتقي أعضاء البرلمان لحل المشكلات ودعم مشروعات التنمية

السبت 10/أبريل/2021 - 11:22 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءاته المستمرة بأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، للتأكيد على أهمية فتح التواصل مع النواب والمواطنين وتضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين ودعم مشروعات التنمية التى تتم بقرى ومراكز المحافظة وتذليل العقبات لتنفيذ المشروعات التنموية وإعلاء المصلحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار لقاءاته المستمرة بأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، مؤكدا على أهمية دعم المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها بكافة القطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا.

والتقى محافظ أسيوط النائب أحمد حسين جودة والنائبة نشوى رائف والنائبة صفاء عيادة اعضاء مجلس النواب عن المحافظة بحضور معتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ واستمرار تنفيذ جولات ميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات وتلبية الطلابات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتفعيل المشاركة المجتمعية والمتابعة المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتموين والري والتعليم والصحة والشباب والرياضة والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ووضع حلول وخطط تنفيذ لبعض الملفات التي تحتاج للدعم والتحفيز بكافة القطاعات.

وأوضح محافظ أسيوط أن اللقاء تضمن مناقشة بعض المشروعات فى قطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحى بمراكز البدارى والفتح ومدينة أسيوط،مشيرًا إلى استمرار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية ووحدات الاكسجين بالمستشفيات للوقوف على سير العمل وتوفر الأكسجين دون اية عقبات والتأكد من توفر الادوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات فى ظل الاجراءات والجهود التى تبذبها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، لافتا الى الجهود المبذولة لتذليل العقبات لتنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وفى نهاية اللقاء وجه اعضاء مجلس النواب الشكر لمحافظة اسيوط على جهوده ومتابعته الميدانية المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى والنجوع والوقوف على معدلات التنفيذ ودعم وتذليل العقبات لتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز ابنوب والفتح والبدارى وساحل سليم وصدفا والغنايم تمهيدا لتشغيل تلك المشروعات خلال الاشهر القادمة.

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