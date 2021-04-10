وكالة الأنباء الإيطالية: بدء إنشاء محطة الضبعة منتصف 2022

توقع مسؤول حكومي الحصول على إذن لبدء الأعمال الإنشائية لمحطة الضبعة النووية بحلول منتصف العام المقبل 2022، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.وقال المسؤول: "لازلنا في طور الحصول على إذن إنشاء المحطة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية".وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي هيئة مستقلة تتولى الرقابة على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر. ومن المتوقع أن يستغرق بناء محطة الضبعة النووية نحو 13 عاما.وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قد أصدرت إذن قبول موقع المحطة في مارس 2019، إلا أن إنشاء المحطة يتطلب إعداد "تقرير الأمان المبدئي"، بحسب المسئول.وكشف المسؤول "جار استكمال فصول تقرير الأمان المبدئي، وهذا هو أهم وثيقة للحصول على إذن الإنشاء، ومتوقع ننتهى منه بحلول منتصف العام المقبل"، موضحا "بعد الحصول على إذن الإنشاء سيتم صب الخرسانات والأعمال الإنشائية على الفور".وحول الرصيف البحري الخاص بالمحطة والمطل على البحر المتوسط، قال المسؤول "من المتوقع الانتهاء من إنشاء الرصيف بالكامل في النصف الأول من العام المقبل 2022".