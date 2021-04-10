صحيفة فرنسية عن «المدينة المفقودة» بالأقصر: اكتشف جزء والبقية تأتي

أشادت صحفية "lorientlejour" الفرنسية باكتشاف المدينة المفقودة في الأقصر، موضحة أنه ما أعلن عن اكتشافه حتى الآن هو جزء من المدينة، وسوف تستمر أعمال التنقيب.وقال زاهي حواس، رئيس فريق الكشف المهم لوكالة "فرانس برس" صباح اليوم السبت خلال عرض للمدينة القديمة الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل: "وجدنا قسما فقط من المدينة، لكن المدينة تمتد غربا وشمالا، والحفريات في المدينة المدفونة تحت الرمال منذ آلاف السنين، ستستمر لبضع سنوات أخرى".وعثر علماء الآثار المصريون، الذين بدأوا أعمال التنقيب في هذا الموقع في سبتمبر 2020، على مئات من الفخار واللحوم المجففة والنبيذ والتماثيل الصغيرة والمجوهرات.وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس المصري العام للآثار: "إنها ليست مجرد مدينة، يمكننا أيضا أن نرى نشاطا اقتصاديا وورش عمل وأفران تظهر في الموقع سلسلة من الجدران المصنوعة من الطوب الطيني، بالإضافة إلى الشوارع التي تمر بين المباني، كما عُرضت اليوم السبت سلسلة من الفخار والمجوهرات والتمائم التي عثر عليها في الأنقاض".