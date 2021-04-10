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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 11:34 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
الدستور
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هنّأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وفي برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم هاديا للبشرية كلها، وليضيء به طريق الحرية، والكرامة، والمساواة، والحياة الكريمة.

وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن دعائه للمولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الرئيس بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والاستقرار.

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