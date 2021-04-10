برلمانى يناشد الرئيس السيسى التدخل لحماية «أتيليه الإسكندرية»

ناشد النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التدخل لحماية "أتيليه الإسكندرية"، كمقر جمعية الأدباء والفنانين ومبدعى الإسكندرية، ذلك الصرح الثقافى الذي عبر منذ ثلاثينيات القرن الماضى عن الدور المجتمعى فى إثراء الحركة الثقافية والفنية بمحافظة الإسكندرية.وأردف عضو البرلمان، أنه خلال عقود ظل "أتيليه الإسكندرية" قوة ناعمة تدفع الإبداع الأدبى وتثرى الحركة الفكرية بالعاصمة الثانية وشهدت قاعاته مئات الندوات وعروضًا للأفلام، فالمقر ليس فقط فيلا أو مقرًا وإنما القيمة التاريخية لأتيليه الإسكندرية الذى سطر عنه فى روايات عالمية وعلى مدار سنوات منذ ثلاثينيات القرن الماضى، قام بدوره الثقافى والأدبى والفني.وأكمل عضو البرلمان، أن أتيليه الإسكندرية، مسجل كأثر إسلامي بالقرار الوزاري رقم 538 لسنة 1996، ومدرج بسجل مجلد الحفاظ على التراث وفقا لقانون الحفاظ على المباني التراثية ذات الطراز المعماري رقم 144 لسنة 2006 برقم كودى 1346.وتابع: "كما أن الأتيلية يعد ضمن المباني التاريخية وهو محصن بقوة القانون الذي تقع ضمن الإجراءات الخاصة به حماية المباني التراثية والمواقع الهامة، فضلًا عن معاملة حرم الأثر معاملة الأثر ذاته".وناشد النائب محمود عصام موسي، الرئيس السيسي، التدخل لحماية آثارنا الإسلامية، لا سيما بعد النجاح المبهر لموكب المومياوات الملكية.