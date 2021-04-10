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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإسكان: جار تنفيذ 3168 وحدة سكنية بمشروع «أبراج صوارى»

السبت 10/أبريل/2021 - 11:18 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
الدستور
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 3168 وحدة سكنية بمشروع "أبراج صواري" نموذج بدروم + أرضي + 12 دورًا سكنيًا، و310 فيلات بمنطقة أرض غرب كارفور بالإسكندرية.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على أرض غرب كارفور، أن المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ 417.63 فدان، وأن النسبة الإجمالية لتنفيذ الأبراج بلغت نحو 21%، و12% نسبة تنفيذ الفيلات، شاملة أعمال المرافق والطرق بحجم استثمارات 900 مليون جنيه، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ 15 برجًا سكنيًا بالمرحلة الأولى للمنطقة بلغت نحو 39%، وجارٍ تنفيذ 49 برجًا بالمرحلة الثانية بنسبة حوالي 16%، بإجمالى استثمارات للمرحلتين 5،5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق (طرق – مياه - صرف صحي –صرف مطر- ري) المرحلة الأولى بمساحة 120 فدانا.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم، إلى أنه بالنسبة لأعمال الطرق، فتم توقيع الطرق الرئيسية الداخلية بالكامل مساحيًا بإجمالي أطوال 19817 مترًا، وتم التطهير وجارٍ القطع لطرق بطول 2300م، كما تم القطع لمنسوب -2.84 م لطرق بطول 940 م، وتنفيذ أعمال الرصف بأحجار الدولوميت (الطبقة الأولى من طبقات الرصف) بطول 700 متر.

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