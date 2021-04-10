تحقيقات انتحار شاب في مترو حدائق المعادي: «عنده اكتئاب»

تواصل نيابة المعادي الجزئية، اليوم السبت، تحقيقات موسعة في واقعة انتحار شاب بإلقاء نفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق، بمحطة حدائق المعادي.واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة الشاب الذين أكدوا أنه مريض نفسي ويعاني من الاكتئاب، ويوم الواقعة خرج ولم يخبر أحدًا بوجهته وتفاجأوا بخير وفاته.وتلقت شرطة النقل والمواصلات، إشارة من الخدمات المعينة بمحطة مترو حدائق المعادي، مفادها أنه أثناء دخول القطار المحطة، قام شاب بإلقاء نفسه أسفل عجلات القطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة المعادي، لمحل الواقعة، وجارٍ عمل التحريات للتوصل لهوية الضحية، وكشف مُلابسات الحادث.