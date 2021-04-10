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عالم

لمحة نادرة.. موقع أمريكي يسلط الضوء على كشف «المدينة المفقودة» بالأقصر

السبت 10/أبريل/2021 - 11:16 ص
المدينة المفقودة
المدينة المفقودة بالأقصر
أمينة ذكى
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أشاد موقع" إن بي سي نيوز" الأمريكي باكتشاف "المدينة الذهبية المفقودة" في الأقصر من قبل علماء الآثار المصريين.

وقال الموقع: "تم الكشف عن (مدينة ذهبية مفقودة) في مصر يعود تاريخها إلى 3400 عام، فيما يسمى أهم اكتشاف في البلاد منذ مقبرة توت عنخ آمون عام 1922".

واكتشفت المدينة التي دفنت تحت الرمال بالقرب من مدينة الأقصر الحديثة منذ ثلاثة آلاف عام، في سبتمبر 2020 من قبل فريق بقيادة عالم الآثار المصري زاهي حواس وتم الكشف عنها للعالم الخميس الماضي.

وقال حواس، أثناء قيامه بجولة في الموقع لقناة "إن بي سي نيوز": "هذا مذهل لأننا في الواقع نعرف الكثير عن المقابر والآخرة، لكننا الآن نكتشف مدينة كبيرة لتخبرنا لأول مرة عن حياة الناس خلال العصر الذهبي".

وأضاف حواس: "كل قطعة رمل تخبرنا بحياة الناس وكيف عاش الناس في ذلك الوقت وكيف عاش الناس في عصر العصر الذهبي عندما حكمت مصر العالم".

وتابع الموقع: "المدينة هي الأكبر التي تم اكتشافها من مصر القديمة ولم يتم التنقيب عنها إلا جزئيًا، وأكدت المصنوعات اليدوية بما في ذلك الخواتم والجعران والفخار الملون، أن تاريخها يعود إلى عهد أمنحتب الثالث، الذي حكم مصر من 1391 إلى 1353 قبل الميلاد".

كان فريق حواس يبحث عن المعبد الجنائزي لتوت عنخ آمون وفوجئ بدلًا من ذلك بالعثور على سلسلة من الجدران الطينية ترتفع من الرمال، يبلغ ارتفاع بعضها حوالي 10 أقدام ومبنية بتصميم متعرج يميز تلك الفترة، مع مخازن وأحجار الطحن والأفران ومناطق إنتاج اللحوم والأدوات اليومية التي لا تزال سليمة، يعطي الموقع لمحة نادرة عن مدينة مصرية قديمة.

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