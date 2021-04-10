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حقوق الإنسان الليبية تدعو للإسراع بتنفيذ كامل بنود وقف إطلاق النار

السبت 10/أبريل/2021 - 11:16 ص
حقوق الإنسان الليبية
حقوق الإنسان الليبية
عبير سليم
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دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم السبت، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لطرفي الصراع الليبي، "للإسراع في استكمال باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار"، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية دون استثناء.

وطالبت اللجنة، في بيان صادر عنها، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، بإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، وفتح الطريق الساحلي، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين، وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل.

كما دعت مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى "تسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمتها لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة، ودعم جهود اللجنة (5+5) في هذا السياق".

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