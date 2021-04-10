مخاوف من مقتل العشرات في اشتباكات بمدينة باجو في ميانمار

أفادت تقارير من ميانمار بأن عشرات الأشخاص ربما قتلوا في هجوم عسكري على متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري في مدينة باجو.ونقلت إذاعة "راديو فري أسيا" عن شهود عيان أن حوالي 60 شخصا ربما لقوا حتفهم في اشتباكات بالمدينة التي تقع على بعد 60 كيلومترا شمال شرق يانجون.ونقل موقع "ميانمار ناو" الإخباري عن أحد زعماء المظاهرات القول إنه جرى إحضار عشرات الجثامين إلى داخل أحد المجمعات البوذية، حيث يتمركز الجيش.وتحدث الشهود الذين نقلت عنهم الإذاعة والموقع عن إطلاق نار استمر ساعات، بعدما بدأ في وقت مبكر.واستمرت المظاهرات ضد انقلاب الأول من فبراير اليوم السبت في يانجون وماندالاي وباجان وساجين وميك وغيرها من الكثير من المدن.وذكرت الجماعات الحقوقية أن العدد الإجمالي لضحايا اضطرابات ميانمار تجاوز 600.كما أشارت التقارير عن الإجراءات الصارمة التي اتخذها الجيش، إلى حالات تعذيب للمتظاهرين داخل الحجز، وصدور أحكام قاسية بحقهم.وأصدر الجيش، أمس الجمعة، أحكاما بالإعدام بحق 19 شخصا، يُعتقد أنهم متظاهرون من بلدة نورث أوكالابا في يانجون، واتهم هؤلاء بضرب قائد عسكري، حسب إذاعة راديو فري أسيا.وأطاح الانقلاب العسكري في ميانمار بالحكومة المنتخبة التي كانت تقودها أون سان سو تشي، والتي تخضع للإقامة الجبرية حاليا.