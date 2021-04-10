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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة

السبت 10/أبريل/2021 - 11:08 ص
مخالفات عدم ارتداء
مخالفات عدم ارتداء الكمامة
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نجحت الداخلية في ضبط 11284 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 11228 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 56 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (579) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (136) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (830) شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

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