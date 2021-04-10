الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس سان ميشيل دي سانتي

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بعيد سان ميشيل دي سانتي، المتدين الإسباني من رتبة الثالوث المقدس.‎وُلِد في فيك، كاتالونيا، في 29 سبتمبر 1591 تم الترحيب به في دير التثليث في برشلونة، ثم تم الاستيلاء عليه من قبل الظواهر الصوفية المتكررة.وأرسله الرؤساء إلى إشبيلية ليتم فحصه من قبل الكهنة الخبراء. بعد التعرف على مواهبه الغامضة، تم انتخاب ميغيل أولًا نائبًا لدير بايزا، ثم رئيس بلد الوليد، وأخيرًا المستشار الروحي لفيليب الثالث، وتوفي في 10 أبريل 1625، عمره 33 عامًا فقط.