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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بروكسيل»: أوروبا ستصبح رائدة في صناعة اللقاحات

السبت 10/أبريل/2021 - 11:25 ص
شارل ميشيل
شارل ميشيل
وكالات
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أعرب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، عن توقعه بصعود الاتحاد الأوروبي ليصبح أحد أكبر منتجي اللقاحات في العالم.

وقال ميشيل، في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية ووسائل إعلام أوروبية أخرى، اليوم السبت: "إذا قمنا بتسريع الإنتاج في الأسابيع المقبلة، ستكون أوروبا رائدة وربما حتى أكبر مُصنع للقاحات في العالم".

وبالمقارنة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإدارة أزمة كورونا، قال ميشيل إنه يجب مراعاة "جميع عناصر" سياسة إدارة الأزمة، والتي تشمل أيضا "ممتصات الصدمات الاجتماعية" الأوروبية الأكثر سخاء مثل الإعانات الاجتماعية.

من ناحية أخرى، أعرب السياسي البلجيكي عن أسفه على سلوكه خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وكان ميشيل جلس إلى جانب أردوغان وفقا لترتيب المقاعد في القصر الرئاسي التركي، بينما جلست رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، على أريكة على مسافة متباعدة نسبيا مثل وزير الخارجية التركي، ونُظر إلى ذلك في بروكسل على أنه إهانة لفون دير لاين.

وقال ميشيل: "كنت أخشى أنني لو تصرفت بأي شكل من الأشكال، لكنت تسببت في واقعة أكثر فداحة بكثير.. لو كان ممكنا لكنت عدت وأصلحت الأمر.. لا أخفي حقيقة أنني لم أنم جيدا ليلا منذ ذلك الحين لأن المشاهد تتكرر باستمرار في مخيلتي".

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