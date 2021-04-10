الأمين العام للجامعة العربية يصل إلى العراق

صرح أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، بأن أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصل إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.ومن المنتظر أن يجري أبوالغيط مباحثات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما سيلتقي الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، لبحث سبل دعم العراق ومواجهة التحديات في المنطقة.