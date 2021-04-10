10 توصيات لمؤتمر الزراعة الأفريقي الدولي بشرم الشيخ

اختتمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مؤتمرها، برعاية وزير الزراعة السيد القصير، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وذلك تحت عنوان "الرؤية المستقبلية للزراعة الإفريقية ودورها في دعم التجارة البينية وتعزيز التنمية"، ويُعد هذا الحدث الكبير الذي نُظم في إحدى قاعات المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ بالتوازي مع منصات افتراضية وبث مباشر "أون لاين" كثفت المتابعة من أكثر من 15 دولة إفريقية، وتم بالتزامن البث عبر منصات مواقع التواصل وبلغ عدد المتابعين والحضور سواء في القاعه أو المتابعة الالكترونية والمشاهدين ما يزيد عن 5 آلاف إفريقي من مختلف البلدان الافريقية ومختلف التخصصات.وأكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية شكره الوفير للقيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدعم التعاون الافريقي بكل قوة وكذلك الشكر لكبار المتحدثين وضيوف الجلسة الافتتاحية يتقدمهم الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ومحافظ الفيوم الاسبق والذي القي كلمة نيابة عن وزير الزراعة المصري، وكذلك اللواء اركان حرب دكتور خالدمتولي مستشار محافظ جنوب سيناء والذي القي كلمة نيابة عن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتور سيد خليفة الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة ونقيب الزراعيين المصريين والشريك الاستراتيجي في هذا الحدث الدولي المميز. وكذلك الشكر لرؤساء اتحادات المهندسين الزراعيين بالمغرب والجزائر وساحل العاج وبنين وكذا كبار مستثمري وعلماء الزراعه بالسودان وللعديد من الحضور لكبار الشخصيات من كبار رجال الزراعة من الخبراء والعلماء واساتذة الجامعات والمستثمرين في مصر وفي قلب افريقيا.وأشار الشرقاوي، إلى أن المؤتمر شارك فيه متحدثون من غانا والسودان والكاميرون والجزائر والمغرب ومصر بأكثر من 15 متحدثًا في ثلاث جلسات، واختتمت فاعليات المؤتمر بالعديد من التوصيات رصدتها لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في النقاط الآتية:دعم دور الحكومات الإفريقية ومطالبة المؤسسات الائتمانية والبنوك وجهات التمويل الدولية في التوسع في عمليات تمويل البنية التحتية ببرامج خاصة لأفريقيا في مجالات "النقل بأنواعه – طاقة – مواني – مطارات – محطات تصدير ومناطق لوجستية وبنوك تجارية وعامة"، ومع استمرار دعم برامج مشاريع الإنتاج الزراعي بصفة خاصة.ضرورة إنشاء جهة واحدة تحت مظلة الاتحاد الافريقي ويكون لها افرع في كل الدول الاعضاء وتختص بالشهادات والاعتمادات المتعلقة بالزراعة والحاصلات الزراعية والانتاج الحيواني والتصنيع الغذائي وفقًا للممارسات الزراعية والتصنيعية القياسية والسليمة المعتمدة دوليا مما يُسهل عمليات التجارة البينية.التوسع في التعليم التكنولوجي الزراعي التطبيقي الحديث، والعمل علي تبني معايير قياسية موحدة للتعليم الزراعي في القارة يضمن تحقيق الجودة والتنافسية ويوفر الايدي العاملة المؤهلة المدربة.تطوير نُظم الزراعة والري الحديثة وتطبيق انظمة الري الذكي بدلا من التقليدي في القارة والعمل علي احلال الانظمة القديمة بنظم متطورة تعمل علي زيادة الانتاج والنوعية والسيطرة علي الموارد المائية في القارة.العمل علي اجراء دراسات وبحوث حديثة في مجالات الاقتصاد الزراعي داخل القارة الافريقية – ودراسة الاسواق الداخلية في القارة والاسواق الخارجية المستهدفة مما يخدم تعظيم الربح من الاستثمارات الزراعية وابراز ذلك امام مستثمري القطاع الخاص في المجال الزراعي.ضرورة تبني الحكومات في القارة الافريقية لمشروعات ومبادرات خاصة لتدريب وتأهيل وتمويل وفتح اسواق لرواد الاعمال وحديثي التخرج الراغبون في العمل في المجالات الزراعية.ضرورة تشكيل ٥ مجموعات عمل،تمثل كل اقاليم القارة ( جنوب – وسط – غرب – شرق – شمال ) من الخبراء والمهنين ومنظمات وجمعيات الاعمال والاتحادات والغرف ورجال وسيدات الاعمال ورواد الاعمال، للوصول الي نسخه حديثة لسياسات زراعية افريقية متكاملة تُرفع الي الاتحاد الافريقي للاعتماد والتعميم – وكذلك خريطة زراعية كاملة للقارة توضح كل ما يتعلق بمدخلات ومخرجات وادوات وظروف الاستثمار والانتاج الزراعي في القارة.دعم ومساعدة التعاون الزراعي بين مصر والسودان وتعزيز القدرات الانتاجية والتغلب علي كافة الصعوبات والتحديات لتقديم نموذج في الانتاج الزراعي يشكل قاعدة انطلاق دول حوض النيل في اتجاه غرب افريقيا.دعوة مراكز البحوث الزراعية والمعاهد والكليات والجامعات المتخصصة في كافة مجالات الزراعة لتدشين مكتبة الكترونية كبري للزراعة ( AAL) African Agro Library تكون بمثابة بنك المعرفة الزراعي الافريقي لخدمة دول القارة.تكثيف التواصل المستمر علي كافة المستويات والخبرات وذلك لنقل الخبرات الزراعية بين دول القارة واتاحة الفرصة لدراسة شراكات استثمارية زراعية فاعلية والعمل علي تنظيم معارض زراعية متخصصة في القارة علي مدار العام بمستوي عالمي وذلك للتسويق لمنتجات القارة الزراعية وتفعيل التجارة الالكترونية في منصات متخصصة ومضمونة.