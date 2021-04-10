رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 11:10 ص
الدكتور حنفى جبالي
الدكتور حنفى جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
بعث المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال رئيس مجلس النواب فى برقية التهنئة: "إنه لمن دواعى سرورى وغبطتى أن أهديكم باسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة ‏القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".‏

وأردف المستشار الدكتور حنفى جبالى: "لقد وضعتم يا سيادة الرئيس- أمامكم هدفًا لا تحيدون عنه- وهو بناء الاقتصاد ‏والتنمية، وطالبتم الشعب مشاركتكم في تحقيقه، واعتمدتم المصارحة والمكاشفة ‏بالحقائق- مهما كان وقعها- طريقًا، إيمانًا منكم بأن نجاح مسيرتنا يتوقف إلى حد كبير على ‏قدرتنا جميعًا على مواجهة المشكلة الاقتصادية بأقدام ثابتة وقلوب طاهرة وأفكار خلاقة".

وأضاف: "ننتهز هذه المناسبة الدينية الجليلة لنقرر أن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات ‏الشعب، يؤيد ويبارك ما يتحقق على أيديكم من إنجازات ظاهرة جلية يقف على كل منها ‏شاهد ودليل، لبلوغ شعب مصر العظيم- الذى أودعكم أمانته- مرفأ الأمن والأمان، ويكون محورًا ‏من محاور التنمية التي يسعى إليها الجميع، وإنه لبالغها بإذن الله".‏

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلًا: "لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، فوقف الله معك مؤيدًا ونصيرًا".

موضوعات متعلقة

«الرهاب الجنسي».. معاناة سيدات ترفض أجسادهن العلاقة الحميميّة (بودكاست)

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

أكبر كراكة في الشرق الأوسط.. «مميش» تصل إلى بحيرات قناة السويس

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا


الصور

image description

انهيار منزل قديم وجزء من آخر غرب أسيوط دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى