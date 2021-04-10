12125 إصابة بفيروس كورونا في كولومبيا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 12 ألفا و125 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في كولومبيا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و504 آلاف و206 حالات.وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- بأنه تم تسجيل 269 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 65 ألفا و283 حالة.وأضافت الجامعة أنه تم توزيع مليوني و691 ألفا و513 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في جميع أرجاء كولومبيا، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ 542 ألفا و537 شخصا.