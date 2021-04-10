الخليج الإماراتية: من المهم إعادة النظر فى أساليب مواجهة «داعش»

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية أهمية إعادة النظر في أساليب مواجهة الخطر "الداعشي" ليس في سوريا والعراق فحسب، إنما في كل مكان معرض لخطر الإرهاب والتطرف.وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "داعش يتطور" - أن قيام تنظيم "داعش" في يوم واحد بسلسلة هجمات في ريف حماة بمنطقة البادية، وفي ريف دير الزور في الشرق، وتمكنه من اختطاف العشرات، من بينهم ثمانية عناصر من الشرطة، وذبح ثلاثة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف دير الزور، يعطي مؤشرا على أن المعركة مع هذا التنظيم طويلة، وأن خطره يتزايد؛ لأنه استطاع خلال السنوات القليلة الماضية إعادة تنظيم نفسه وتغيير خططه واستيعاب عناصر جديدة، مع قدرة على رصد الأهداف واختيار أسهلها لإيقاع أكبر خسائر ممكنة بين العسكريين والمدنيين.