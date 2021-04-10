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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية: تحرير 16 محضر بيئة وصحة ومزاولة نشاط بدون ترخيص

السبت 10/أبريل/2021 - 10:53 ص
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
ولاء القاضى
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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع المنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

وفى هذا الإطار، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سرس الليان حملة تفتيشية مكبرة للمرور على المطاعم والمحلات بنطاق المدينة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين، أسفرت عن تحرير (3) محاضر مزاولة النشاط بدون ترخيص، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين اشتراطات صحية، محضر عدم إعلان أسعار، وكذا (5) إنذارات بيئة، (4) إنذارات للسير في إجراءات الترخيص، فضلا عن إعدام ما يقارب 13 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بالمحافظة بتكثيف الحملات الرقابية بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كافة السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظًا على حقوق المواطنين.

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