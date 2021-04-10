7 معلومات عن الرئيس الجيبوتي المنتخب إسماعيل جيلى
السبت 10/أبريل/2021 - 10:53 ص
مروة عنبرطباعة
أعيد اليوم السبت، انتخاب إسماعيل عمر جيلى رئيسا لدولة جيبوتي، بعد انتهاء مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.
فمن هو الرئيس المنتخب إسماعيل جيلى؟
-يبلغ إسماعيل عمر جيلى 73 عاما.
-ولد في إثيوبيا، وتلقى تعليمه في المعهد الديني في إثيوبيا وجيبوتي.
-التحق بالشرطة الفرنسية حتى وصل إلى رتبة مفتش.
- قاد حركة استقلال الشعب الأفريقي ومثلها في كثير من البعثات الخارجية.
-عقب الاستقلال، شغل منصب رئيس مجلس الوزراء الرئاسي لمدة 22 عاما.
- يعد الرئيس الثانى لجيبوتي منذ استقلالها.
-تم اختياره رئيسا للبلاد خلفا لعمه حسن جوليد ابتيدون، الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن فرنسا عام 1977.
فمن هو الرئيس المنتخب إسماعيل جيلى؟
-يبلغ إسماعيل عمر جيلى 73 عاما.
-ولد في إثيوبيا، وتلقى تعليمه في المعهد الديني في إثيوبيا وجيبوتي.
-التحق بالشرطة الفرنسية حتى وصل إلى رتبة مفتش.
- قاد حركة استقلال الشعب الأفريقي ومثلها في كثير من البعثات الخارجية.
-عقب الاستقلال، شغل منصب رئيس مجلس الوزراء الرئاسي لمدة 22 عاما.
- يعد الرئيس الثانى لجيبوتي منذ استقلالها.
-تم اختياره رئيسا للبلاد خلفا لعمه حسن جوليد ابتيدون، الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن فرنسا عام 1977.