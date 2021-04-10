7 معلومات عن الرئيس الجيبوتي المنتخب إسماعيل جيلى

أعيد اليوم السبت، انتخاب إسماعيل عمر جيلى رئيسا لدولة جيبوتي، بعد انتهاء مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.فمن هو الرئيس المنتخب إسماعيل جيلى؟-يبلغ إسماعيل عمر جيلى 73 عاما.-ولد في إثيوبيا، وتلقى تعليمه في المعهد الديني في إثيوبيا وجيبوتي.-التحق بالشرطة الفرنسية حتى وصل إلى رتبة مفتش.- قاد حركة استقلال الشعب الأفريقي ومثلها في كثير من البعثات الخارجية.-عقب الاستقلال، شغل منصب رئيس مجلس الوزراء الرئاسي لمدة 22 عاما.- يعد الرئيس الثانى لجيبوتي منذ استقلالها.-تم اختياره رئيسا للبلاد خلفا لعمه حسن جوليد ابتيدون، الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن فرنسا عام 1977.