إعلان الفائزين بجوائز الدولة للعلوم لعام 2020 غدًا

يعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته (177) غدًا الأحد أسماء الفائزين بجوائز الدولة للعلوم لعام 2020، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية وأعضاء المجلس.وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز النيل وعددها ثلاث جوائز (جائزة في العلوم وجائزتان في العلوم التكنولوجية المتقدمة)، بالإضافة إلى جوائز الدولة التقديرية وعددها 10 جوائز (خمس جوائز في العلوم في مجالات العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، وخمس جوائز في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية والمجالات الزراعية والمجالات الطبية والمجالات الهندسية).كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة للتفوق وعددها سبع جوائز (جائزة في كل من العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، وثلاث جوائز في العلوم التكنولوجية المتقدمة) وجوائز الدولة التشجيعية وعددها 40 جائزة (32 جائزة في مجالات العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، و8 جوائز في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية والمجالات الزراعية والمجالات الطبية والمجالات الهندسية).كما سيتم الإعلان عن جوائز الرواد، وجوائز المرأة لعام 2020، وجوائز شباب الباحثين الأفارقة لعام 2021، والتي تمنحهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا.