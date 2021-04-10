الأنبا بسادة يُحذر من شخص ينتحل صفة راهب بدير الشهداء

أصدر الأنبا بسادة، مطران اخميم وساقلته، والمشرف على دير الشهداء بأخميم تحذيرًا من شخص ينتحل صفة راهب بالدير.وقال الأنبا بسادة في بيان له: يُحذر دير الشهداء بأخميم بسوهاج من التعامل مع شخص يُنتحل صفة راهب ويٌنسب نفسه إلى الدير ويدعي أسمة الراهب كيرلس الأخميمي ويقوم بجمع تبرعات ويزور المنازل بالقاهرة والإسكندرية ومدن أخرى بصفته المزيفة.وأضاف: «وإذ نحذر من التعامل مع هذا الشخص، وليس له علاقة بالدير سواء بصفة قريبة أو بعيدة».