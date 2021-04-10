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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد سوق العبور ويتابع توافر السلع (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 10:52 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية صباح اليوم بسوق العبور لمتابعة توافر احتياجات مواطني العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإلزام البائعين والمترددين على السوق بارتداء الكمامات حرصًا على الصحة العامة وتوقيع غرامات فورية على المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة وجود معارض عدة أقامتها الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة لدخل المواطنين من بينها معرض "أهلا رمضان" الذى افتتحه رئيس مجلس الوزراء والمعارض التى أقامتها وزارة التموين والجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن أجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تعمل على توفير السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والمنافذ والشوادر المنتشرة بأحياء العاصمة بأسعار مخفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

كما التقى محافظ القاهرة خلال الجولة بالتجار والمترددين على السوق للتعرف على المشاكل التى تواجههم للعمل على حلها.

ويقع سوق العبور على مساحة 300 فـدان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ويقدم خدمات توفير الخضار والأسماك والفاكهة لسكان القاهرة والمحافظات المجاورة بأسعار الجملة.

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