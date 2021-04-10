«مشروعك» بالمنوفية يوفر 135 فرصة عمل للشباب

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن فرص العمل التي وفرها "مشروعك" خلال شهر مارس الماضي بلغ 135 فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالي 100 مشروع بتمويل 19 مليونا و829 ألفا و600 جنيه، مؤكدًا ضرورة تشجيع الشباب علي ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة "مشروعك"، وموجهًا القائمين علي برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج، ومؤكدًا ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، على أن يتم توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.وأشار المحافظ إلى أن الهدف من "مشروعك" هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من سوق العمل، وذلك من أجل تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.