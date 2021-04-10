12674 إصابة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، تسجيل 12 ألفًا و674 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 853 ألفًا و209 حالات.وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، أن 593 شخصًا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 648 ألفًا و220 متعافٍ، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 225 حالة وفاة جديدة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 14 ألفًا و744 حالة.وحسب الوزارة، توجد 190 ألفًا و245 حالة نشطة في البلاد، أو ما يشكل 3. 22% من إجمالي الإصابات المؤكدة.