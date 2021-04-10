جهاد عودة: معلومات مصر عن جماعات الإرهاب هدف لزيارة رئيس تونس للقاهرة

قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن قضية الإرهاب ستكون على رأس مناقشات زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة، منوها أن تونس ما زالت تحتاج لمزيد من المعلومات الكاملة عن الجماعات الإخوانية الإرهابية التي ما زالت تتواجد على أرضها، الأمر الذي يجعلها بحاجة إلى مصر باعتبارها مادة خصبة لملف الإخوان لكم ما شاهدته وعاصرته مع هؤلاء المتطرفين ولديها ملفات ومعلومات عن قيادات تلك الجماعات.وأكد عودة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر على أتم الاستعداد لإمداد تونس واي دولة أخرى بكافة المعلومات الخاصة بتلك الجماعات الإخوانية المتطرفة، منوها أن الرئيس التونسي لا بد وأن يتطلع إلى المعلومات التي تمتلكها مصر، ولا يعتمد فقط على المعلومات التي تأتيه إليه من مصادره ببلده فقط، فمصر تعمل ليلا ونهارا لفضح هؤلاء الخونة، وعلى أتم الاستعداد لمعاونة اي دولة تسعى لمواجهة تلك الجماعات المتطرفة على أرضها.ولفت أن الزيارة سيكون لها آثار انعكاسية إيجابية على مجالات التنمية والاستثمار والصحة والتعليم، والثقافة، مشيرا إلى أن تونس تربطها علاقات قوية وجيدة بمصر وسيساعد ذلك في إيجاد نقاط عديدة مشتركة ستسفر عن تعاون مثمر بين البلدين، وستتم ترجمته على أرض الواقع في أقرب وقت.