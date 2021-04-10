بدر الدين: زيارة رئيس تونس إلى مصر تعزز فرص الاستثمار بين البلدين

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة رئيس تونس قيس سعيد إلى لمصر في هذا التوقيت، تشير إلى وجود مؤشرات اقتصادية وسياسية ستشهدها البلدين في القريب العاجل، فمصر وتونس دولتان تسودهما الهدوء والاستقرار ولا يوجد بينهم مناغصات أو قضايا قد تجعل هناك نوع من التوتر بين العلاقات، ما يبشر بوجود فرص عدة للتعاون والشراكة في مختلف المجالات ولعل أهمها التبادل الثقافي والسياسي وفتح آفاق تعاون استثمارية وتبادل تجاري مما سيساهم في زيادة المعدلات الاقتصادية.وأكد بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الزيارة ستتطرق إلى فتح المناقشات حول القضايا المشتركة التي تهم البلدين وعلى رأسها قضية مكافحة الإرهاب، وإيجاد السبل المناسبة وسريعة المفعول للقضاء على البؤر الإخوانية المختبئة في البلدين، والسعي للقضاء على بقاياه، وتوجيه رسائل مشتركة للعالم بخطورة تبني اي من التنظيمات الإرهابية وضرورة تحذير الدول التي تمول أو تدعم الجماعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال، وخطورة ذلك على المجتمعات العربية والغربية.وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن العلاقات بين مصر وتونس اتخذت عدة مسارات هدوء في هذه الزيارة، واللقاء الحالي سيكون له مردود إيجابي على مستوى البلدين وستكون هناك رؤى مشتىكة من البلدين سيسفر عنها اللقاء.